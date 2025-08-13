Rússia e Coreia do Norte reforçam cooperação; europeus e Zelensky buscam apoio de Trump

Durante a conversa com Kim Jong Un, Putin também "compartilhou informações, no contexto das futuras discussões" com Trump, segundo um comunicado do Kremlin.

As relações entre Moscou e Pyongyang se intensificaram desde a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022. A Coreia do Norte participou ativamente do conflito, cedendo milhares de soldados ao seu aliado, além de armas e munições.

"O presidente russo mais uma vez elogiou o apoio fornecido pela República Popular Democrática da Coreia, bem como a bravura, o heroísmo e o espírito de sacrifício demonstrados" pelas tropas norte-coreanas "na libertação de Kursk", região russa que havia sido parcialmente ocupada pela Ucrânia, acrescentou a KCNA.

Em meados de julho, Kim Jong Un garantiu a Moscou o apoio "incondicional" de Pyongyang contra a Ucrânia, durante uma visita ao país do chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov.

Além disso, uma linha aérea entre Moscou e Pyongyang foi reaberta no final de julho, a primeira em décadas. Ela representa mais um avanço na parceria bilateral.

Trump discute conflito na Ucrânia com Zelensky e europeus

Zelensky chegou a Berlim nesta quarta-feira de manhã. Às 15h no horário local ele deve participar da videoconferência com Donald Trump e o vice-presidente americano, J.D. Vance, a convite do chanceler alemão, Friedrich Merz.