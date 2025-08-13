Trump ameaça Rússia com consequências se Moscou não parar guerra na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (13) que quer organizar uma segunda reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, pouco depois da cúpula de sexta-feira no Alasca, e com a participação do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. Ele também ameaçou a Rússia se Moscou não parar guerra na Ucrânia.

"Podem ser alcançadas grandes coisas na primeira reunião, será um encontro muito importante, mas que prepara o terreno para uma segunda reunião", declarou o presidente dos EUA em coletiva de imprensa.

Trump tem encontro marcado com Putin na sexta-feira, em uma base militar americana no Alasca, para tentar encontrar uma solução para a guerra que Moscou trava na Ucrânia há mais de três anos.