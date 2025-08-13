Trump diz a europeus que Kiev terá voz nas negociações territoriais com Putin sobre cessar-fogo

O presidente americano, Donald Trump, comprometeu-se com líderes europeus e com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a negociar as questões territoriais com Kiev no contexto de um eventual cessar-fogo com a Rússia, declarou nesta quarta-feira (13) o presidente francês Emmanuel Macron.

Trump deve se encontrar na sexta-feira (15) com o presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca, para avançar nas negociações de paz e pôr fim à guerra na Ucrânia. Nos últimos dias, a incerteza em torno do resultado dessa cúpula aumentou o receio dos europeus de que os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia tomem decisões de grande alcance e obriguem Kiev a aceitar um acordo desfavorável, especialmente quanto aos territórios em disputa.

A Rússia, que anexou a península da Crimeia em 2014, passou a ocupar cerca de um quinto do território ucraniano desde o início do conflito, em 24 de fevereiro de 2022, no que o Kremlin chama de uma "ofensiva militar especial" na Ucrânia.