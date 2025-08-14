'Brasil teve posições dúbias', diz WWF na reta final das negociações sobre plásticos

Apenas um grande país, a Índia, aceitou o texto como base de discussão, enquanto a maioria dos governos e organizações participantes o consideraram "desequilibrado" e "inaceitável" para proteger as futuras gerações.

Em entrevista à RFI, Michel Santos, gerente de políticas públicas da WWF Brasil, explicou os principais pontos de entrave nas negociações, entre eles a posição do Brasil. "Infelizmente, o Brasil não teve até agora uma posição muito clara - muitas vezes posições dúbias - sobre os principais artigos, que são a redução da produção de polímeros, a lista de banimento e phase out (abandono gradual) de plástico de uso único e químicos perigosos e o que trata de design de produtos harmonizados globalmente", destacou Santos.

"Sem regras globais, o problema continuará", alerta o representante da WWF. "O Brasil tem jogado por posições nacionais e isso não é adequado, considerando que a poluição plástica não tem fronteira", acrescenta. "A poluição plástica está no ar, está na água, está nos mares, está no nosso corpo e medidas nacionais não serão suficientes para alcançar o sucesso, que é o fim da poluição plástica", enfatiza.

Força do lobby petroquímico

Entre os principais adversários de um tratado global, Michel Santos aponta para o poderoso lobby dos produtores de petróleo, além das empresas da indústria petroquímica. "Vemos este momento como crucial, mas infelizmente esse lobby é fortíssimo, de quem não quer um acordo ou um tratado muitíssimo fraco. E isso é inaceitável."

A representação da Colômbia, que deseja um texto ambicioso para combater a poluição por plásticos, considerou o documento "inaceitável". Chile, México, Panamá, Canadá e União Europeia se uniram à posição colombiana, assim como as pequenas ilhas do Pacífico.