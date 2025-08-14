Defensores de direitos humanos criticam lei de anistia a militares promulgada no Peru

A Corte Interamericana, principal instância jurídica do continente, já havia solicitado a suspensão imediata da tramitação da lei e, em caso de promulgação, que ela não fosse aplicada até que seus impactos sobre os direitos das vítimas fossem devidamente analisados.

Segundo o advogado constitucionalista Luciano López Flores, a lei é claramente inconstitucional e contrária às convenções internacionais. Ele lembra que a própria Corte já invalidou leis de anistia em outros países da América do Sul.

Anistia para militares, policiais e civis

Dina Boluarte defende a nova legislação, afirmando que ela representa um reconhecimento ao esforço das forças de segurança na luta contra o terrorismo. Durante a cerimônia de promulgação, a presidente declarou que "ninguém pode ousar insinuar aos agentes do Estado ou à sociedade peruana que subvertam as leis da República". Ela também acusou os críticos da proposta de estarem "do lado de quem violou os direitos humanos dos nossos compatriotas".

A lei prevê anistia para agentes e civis ainda não condenados, além de pessoas com mais de 70 anos, desde que não tenham sido sentenciadas por terrorismo ou corrupção. Estima-se que cerca de 900 militares e policiais possam ser beneficiados, incluindo generais e oficiais envolvidos em graves violações de direitos humanos.

Associações de vítimas se sentem traídas

As associações de vítimas afirmam sentir-se traídas pelo Estado. Após mais de duas décadas de luta pelo reconhecimento dos crimes cometidos tanto pelas forças armadas quanto pelos grupos terroristas ? que deixaram cerca de 70 mil mortos, a maioria civis ?, a nova lei pode encerrar cerca de 600 processos ainda em andamento.