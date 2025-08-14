Escândalo de assinaturas eletrônicas falsas abala credibilidade do sistema digital na Turquia

A investigação, conduzida pela promotoria de Ancara, revelou a existência de uma rede altamente organizada. Desde o final dos anos 2000, os suspeitos emitiram documentos oficiais falsos em troca de pagamentos que chegavam a milhares de euros. Entre os certificados falsificados estão diplomas universitários e carteiras de motorista.

De 5 a 50 anos de prisão

Os casos revelados pela mídia turca escandalizam a opinião pública. A imprensa divulga exemplos de diplomas de engenheiros, advogados, médicos anestesistas e psicólogos que teriam sido fraudados pela quadrilha, permitindo que os beneficiários atuassem em setores para os quais não tinham nenhuma qualificação profissional. Os acusados podem ser punidos com penas de 5 a 50 anos de prisão.

Duas empresas turcas, autorizadas a conceder identidades eletrônicas, estão no centro do escândalo: TÜRKTRUST e E-?MZATR. Essas duas autoridades certificadoras, credenciadas pelo Estado, foram usadas pelos acusados para fraudar assinaturas pertencentes a cerca de trinta altos funcionários. Em seguida, as falsas identidades permitiram o acesso a sistemas normalmente restritos à administração pública.

Origem do problema

Especialistas jurídicos na Turquia denunciam a falta de fiscalização dessas duas empresas por parte da Agência de Tecnologias da Informação e Comunicação.