Europa está 'desesperada' diante de negociações entre Trump e Putin sobre Ucrânia, diz analista

Na prática, o que está em pauta agora é a possibilidade de um cessar-fogo. Essa é a exigência de Zelensky e dos líderes europeus para que se inicie, de fato, uma negociação pelo fim da guerra. Mas o próprio Zelensky afirmou que Putin está blefando e que o presidente russo vai pedir, como contrapartida, o controle total da região ucraniana de Donetsk.

Atualmente, a maior parte deste território, cerca de 70%, foi invadida e está ocupada ilegalmente pela Rússia. A discussão em torno da troca ou cessão de territórios reacendeu esta semana e é um dos pontos-chave da negociação.

Segundo Kirkegaard, não há expectativa de grandes resultados na cúpula de amanhã. "Na prática, avançar com a proposta de Putin significaria ceder territórios ucranianos antes mesmo de um cessar-fogo, oferecendo à Rússia algo concreto em troca de uma promessa sem valor real", acredita.

Para o pesquisador, "Moscou poderia aceitar, no máximo, suspender temporariamente bombardeios contra alvos civis, o que seria rapidamente revertido. As últimas semanas já foram muito positivas para a Rússia. E, independentemente do que acontecer no Alasca, quem tem mais razões para sorrir é Vladimir Putin".

Proposta de encontro entre Putin e Zelensky

Donald Trump afirmou que, caso tudo ocorra bem na reunião bilateral em Anchorage, no Alasca, ele espera realizar rapidamente um segundo encontro, desta vez com a presença de Putin e Zelensky. Porém, mesmo com essa intenção, é muito improvável que isso venha a acontecer num futuro próximo.