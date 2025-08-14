Ministro de Israel aprova assentamento que divide Cisjordânia e 'enterra' Estado palestino

O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, aprovou na noite de quarta-feira (13) os planos para a construção de uma colônia que separaria Jerusalém Oriental da Cisjordânia ocupada. Segundo seu gabinete, a medida tem como objetivo "enterrar a ideia de um Estado palestino".

Ainda não está claro se o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apoia o plano, que visa reativar o projeto de assentamento E1, congelado desde 2012. Segundo palestinos e líderes internacionais, o projeto dividiria a Cisjordânia em duas partes, tornando inviável a criação de um Estado palestino contíguo.

O projeto aprovado agora pelo ministro de extrema direita Bezalel Smotrich prevê a construção de 3.401 casas para colonos israelenses entre o assentamento de Maale Adumim, na Cisjordânia, e Jerusalém.