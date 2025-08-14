ONU coloca Israel e Rússia em alerta sobre uso de violência sexual durante conflitos

Sobre a Rússia, o chefe da ONU menciona "informações credíveis" sobre abusos "contra prisioneiros de guerra ucranianos, em 50 locais oficiais de detenção e 22 locais não oficiais na Ucrânia e na Federação Russa".

"Entre essas violações estão numerosos casos documentados de violência genital, incluindo eletrocussões, espancamentos e queimaduras nas partes genitais, além do uso de nudez forçada e prolongada, com o objetivo de humilhar as vítimas e obter confissões ou informações", acrescenta.

Em Israel e nos Territórios Palestinos, ele se declara "gravemente preocupado com informações credíveis sobre violações cometidas pelas forças armadas e de segurança israelenses contra palestinos em várias prisões, um centro de detenção e uma base militar".

Os casos documentados pela ONU também mencionam "violência genital" e "uso de nudez forçada e prolongada", além de "revistas íntimas repetidas com caráter abusivo e degradante".

Embaixador israelense reage

A ONU deveria "concentrar-se nos crimes de guerra chocantes e nas violências sexuais cometidas pelo Hamas, bem como na libertação de todos os reféns", reagiu o embaixador de Israel na ONU, Danny Danon. "Israel não se furtará a proteger seus cidadãos e continuará a agir conforme o direito internacional", acrescentou.