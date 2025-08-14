Surto de cólera deixa ao menos 40 mortos no Sudão, em crise humanitária devido a guerra interna

Os sintomas podem evoluir para um quadro grave e fatal em poucas horas quando não são tratados, mas a cura pode ser por meio de uma simples reidratação oral e com o uso de antibióticos em casos mais graves.

Os casos de cólera registraram um aumento desde 2021, além de uma expansão geográfica. Segundo a MSF, no Sudão, o deslocamento em massa de civis, provocado pela guerra, agravou o surto ao deixar muitas pessoas sem acesso a água limpa para a higiene básica.

"A situação é mais extrema em Tawila, no estado de Darfur do Norte, onde 380 mil pessoas chegaram fugindo dos combates ao redor da cidade de El Fasher, segundo as Nações Unidas (...) Na cidade, a população sobrevive com uma média de três litros de água por dia, menos da metade do limite mínimo de emergência, de 7,5 litros por dia por pessoa para beber, cozinhar e higiene", afirmou a ONG.

"Não temos banheiros, as crianças fazem suas necessidades ao ar livre", contou à AFP Mona Ibrahim, uma mulher que chegou a Tawila há dois meses.

Segundo a ONU, desde abril quase 300 crianças foram afetadas pela cólera nesta cidade. "Nos campos de deslocados, as famílias muitas vezes não têm outra opção, apenas beber água contaminada", declarou Sylvain Penicaud, coordenador da MSF em Tawila.

"Há duas semanas, um cadáver foi encontrado em um poço. Ele foi retirado, mas dois dias depois as pessoas foram obrigadas a beber dessa água novamente", relatou.