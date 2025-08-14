Trump já admite '25% de chance' de encontro com Putin no Alasca fracassar

"Esta reunião prepara a segunda reunião, mas há 25% de chance de que não seja bem-sucedida", disse Trump à rádio Fox News. "A segunda reunião será muito, muito importante, porque será uma reunião onde se chegará a um acordo. E não quero usar a palavra 'repartir as coisas'. Mas, até certo ponto, não é um termo ruim", acrescentou o americano.

A reunião entre Putin e Trump é considerada decisiva para tentar encerrar o pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nenhum líder europeu, no entanto, foi convidado a participar. Zelensky, que se encontrou com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, nesta quinta-feira (14) em Londres, também estará ausente.

Troca de prisioneiros

Rússia e Ucrânia trocaram, nesta quinta-feira, 84 prisioneiros de guerra, anunciou o Ministério da Defesa russo. Segundo a pasta, "84 militares russos voltaram do território controlado pelo regime de Kiev. Em troca, 84 prisioneiros de guerra das Forças Armadas ucranianas foram entregues".

As trocas de prisioneiros e de corpos de soldados mortos são um dos poucos contextos em que Moscou e Kiev continuam cooperando, mais de três anos e meio após o início da ofensiva russa contra a Ucrânia.

As partes trocaram milhares de prisioneiros neste ano, após acordos alcançados durante três rodadas de negociações diretas em Istambul, de maio a julho. As trocas foram o único resultado concreto desses encontros.