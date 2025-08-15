Campeonato francês começa com PSG favorito a conquistar novamente o título

O elenco conta ainda com o gabonês Aubameyang, ex-Dortmund e Barcelona, e a promessa inglesa Greenwood, de 23 anos, ex-Manchester United. Sem nomes muito conhecidos no cenário europeu, o Rennes aposta no jovem meia francês Djaoui Cissé, de 21 anos.

PSG supercampeão, Paris FC novo rico

O PSG inicia sua busca pelo 14° troféu da Ligue 1 longe de Paris. O clube estreia no domingo (17), às 15h45 (horário de Brasília), contra o Nantes, no estádio La Beaujoire, partida que fecha a rodada de abertura.

Antes da estreia no campeonato francês, a torcida ainda pôde festejar mais um título. Na última quarta-feira (13), o Paris Saint-Germain conquistou sua primeira Supercopa da UEFA, ao derrotar o Tottenham nos pênaltis, após empate emocionante em 2 a 2 no tempo normal. A decisão, que abre oficialmente a temporada do futebol europeu, colocou frente a frente o campeão da Liga Europa, vencida pelo time inglês, e o vencedor da Liga dos Campeões, conquistada pelo PSG de forma inédita na última edição.

O Paris FC será a outra grande atração da Ligue 1 e promete movimentar a competição com o retorno dos clássicos na capital. O clube escolheu jogar no estádio Jean-Bouin, que fica a apenas alguns metros do Parque dos Príncipes, casa do PSG.

Comprado em 2024 pela família Arnault, a mais rica da França, o clube é o novo endinheirado do futebol francês e tem o desafio de se manter na elite este ano para tentar alçar voos mais altos nas próximas temporadas.