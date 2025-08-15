Eleições na Bolívia podem representar o fim de 20 anos de hegemonia da esquerda e uma possível abertura econômica

"Estamos diante de uma possível mudança de ciclo político e econômico, passando de um autoritarismo estatal para um liberalismo democrático. Espero que a direita ou a centro-direita que vencer as eleições represente um modelo democrático liberal e não resulte em um ciclo conservador e autoritário", acrescenta o analista político Raúl Peñaranda.

Pela primeira vez, o país deve ter um segundo turno, previsto para 19 de outubro. No entanto, ao contrário da tendência regional, a disputa não incluirá os extremos políticos: a direita enfrentará a centro-direita tradicional e democrática, sem participação da extrema direita.

Independentemente de quem vencer, as medidas econômicas deverão revitalizar uma economia marcada por inflação elevada e escassez de produtos básicos. É justamente essa urgência em resolver a crise econômica que leva a maioria da população a se dividir entre duas opções de perfil liberal, em uma escolha muito mais pragmática do que ideológica.

"Do ponto de vista das ciências econômica e política, virão mudanças muito profundas. Do ponto de vista dos cidadãos, o que se percebe é um clima de esperança", resume Toranzo. A esquerda deve sair desta disputa enfraquecida, a ponto de o MAS, vitorioso em 2005, correr o risco de desaparecer, tamanha a perda de apoio. Algumas pesquisas não lhe atribuem nem os 3% necessários para continuar registrado como partido político.

Disputa acirrada

A disputa está acirrada entre o ex-presidente Jorge Quiroga (2001-2002), conhecido como "Tuto", e o empresário Samuel Doria Medina. Tuto Quiroga, de 65 anos, representa a direita pela Aliança Libre. Doria Medina, de 66 anos, tem origem na social-democracia e representa a centro-direita pela Aliança Unidade Nacional.