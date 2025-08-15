Japão comemora 80 anos de sua rendição na Segunda Guerra Mundial em meio a apelos pacifistas

"Cada vez que esses bombardeios são lembrados, depois o fim da guerra, ou quando vou ao local onde ele perdeu a vida, fico completamente devastada, arrasada emocionalmente. Embora tenham se passado oitenta anos, continuo inconsolável: meu paizinho faz muita falta".

Para os japoneses, o sentimento que predomina oito décadas depois é o de oposição total à guerra. "Esse horror não pode se repetir, de jeito nenhum", diz uma moradora.

"O único caminho para o futuro do mundo é o pacifismo", afirma outra residente de Tóquio. "As guerras se multiplicaram nos últimos oitenta anos. O ser humano definitivamente não aprende com o passado", lamenta.

Para alguns, a memória é marcada pelo luto nacional. "Muitos jovens estavam entre os inúmeros soldados japoneses mortos. Uma geração inteira foi dizimada. É terrível", comenta um habitante da capital.

"Com o envelhecimento e desaparecimento das pessoas que viveram a guerra, nós, os jovens, devemos assumir esse legado: transmitir às futuras gerações o sofrimento que elas enfrentaram e lutar pela paz", conclui outro entrevistado pela reportagem da RFI.

Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de três milhões de japoneses morreram, incluindo 800 mil civis e 2,3 milhões de militares.