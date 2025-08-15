Julgamento de Bolsonaro: STF começará a debater veredito em 2 de setembro

Junto com sete de seus assessores, Jair Bolsonaro, de 70 anos, é acusado de tentar garantir sua "manutenção autoritária no poder", apesar de ter perdido as eleições daquele ano para Lula (PT).

Em 8 de janeiro de 2023, uma semana após a posse de Lula, milhares de apoiadores bolsonaristas invadiram sedes de instituições em Brasília, alegando fraude eleitoral e pedindo intervenção militar.

Bolsonaro declarou-se inocente em junho perante o tribunal, alegando ter sido "perseguido" e que "um golpe de Estado é algo abominável". Se condenado, ele poderá pegar até 40 anos de prisão. A defesa do ex-presidente de extrema direita pediu aus absolvição, considerando-o "inocente de todas as acusações" e argumentando que a "total falta de provas" havia sido "demonstrada".

Bolsonaro está em prisão domiciliar preventiva desde o início de agosto, quando o ministro Alexandre de Moraes considerou que ele violou medidas cautelares que o proibiam de se manifestar por meio das redes sociais.

Também estão sendo julgados pelo STF sete ex-colaboradores de Bolsonaro por acusações relacionadas aos atos de janeiro de 2023.

Segundo a Procuradoria-Geral da República, o suposto plano golpista teria sido frustrado por falta de apoio da alta cúpula das Forças Armadas.