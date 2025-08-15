Milei usa escândalo do fentanil contaminado na Argentina para atacar oposição em campanha legislativa

O governo da Argentina elevou para 100 o número de mortos por fentanil contaminado, e apontou um laboratório local como responsável, em meio ao aumento da polêmica no país, devido à lentidão da resposta à crise sanitária. Durante um ato político em La Plata, na quinta-feira (14), o presidente Javier Milei acusou os apoiadores de sua antecessora Cristina Kirchner de acobertarem o dono do laboratório.

Desde maio, várias denúncias foram registradas perante a autoridade de medicamentos e alimentos (Anmat) da Argentina por mortes suspeitas após o uso do fármaco em hospitais de quatro províncias do país, além da capital, Buenos Aires. Em um comunicado divulgado na quinta-feira, a presidência argentina apontou Ariel Garcia Furfaro, dono do laboratório HLB Pharma Group S.A., como o fabricante do lote de fentanil contaminado "responsável pela morte de mais de 100 pessoas". Segundo a imprensa local, 24 pessoas são investigadas no caso.

Em campanha para as eleições legislativas de meio-mandato, marcadas para 26 de outubro, Milei acusou os aliados da ex-presidente peronista Cristina Kirchner de encobrir Furfaro, sugerindo que o empresário teria sido protegido por figuras ligadas ao kirchnerismo.