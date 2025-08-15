Prefeitura de Washington processa governo Trump por tentativa de controle da polícia local

A prefeitura de Washington entrou com uma ação judicial contra o governo do presidente Donald Trump nesta sexta-feira (15), e o acusou de tentativa de assumir o controle da polícia da capital dos Estados Unidos. A medida é classificada como uma "tomada hostil" da segurança pública local. No início da semana, Trump anunciou que colocaria a segurança da cidade sob controle federal e que enviaria tropas da Guarda Nacional.

Segundo Trump, a capital estaria sendo "invadida por gangues violentas" e precisa ser "limpa". Dados oficiais, no entanto, indicam queda na criminalidade. A prefeita Muriel Bowser (Partido Democrata) afirmou que os índices estão no menor nível em 30 anos.

A secretária de Justiça, Pam Bondi, também anunciou a nomeação de um novo coordenador de emergência para a polícia. De acordo com a ação apresentada pelo procurador da cidade, Brian Schwalb, a legislação federal determina que a capital não autoriza esse tipo de intervenção.