Quatro anos de Talibã: enfermeira brasileira revela realidade das mulheres no Afeganistão

Segundo Rebeca, Khost é uma das poucas localidades onde mulheres ainda podem exercer funções profissionais, especialmente na área da saúde, prestando assistência a outras mulheres. Em entrevista à RFI, ela relata a profunda sororidade entre as afegãs, que, mesmo diante das severas restrições impostas pelo regime talibã, encontram formas de se apoiar mutuamente e ressignificar uma realidade marcada pela exclusão e pelo silêncio no espaço público.

"Uma das coisas mais bonitas que vi na região foi o apoio que uma mulher dá à outra. Isso é muito forte. Elas se ajudam, elas colaboram entre si, criam fundos de questões financeiras para esse apoio. Se uma mulher precisa, a outra auxilia", diz a brasileira.

Como é a circulação de mulheres no país

Rebeca Rolim conta como funciona na prática a regra do governo para que as mulheres afegãs possam circular nas ruas, sempre "com o acompanhamento de um homem chamado mahram. "Elas não podem circular sem a presença desse homem. Até mesmo para ir à instituição, para ir ao hospital, elas têm que estar acompanhadas de um homem. Durante os exames, apenas mulher pode examinar outra mulher", destaca.

Na maternidade onde Rebeca atuou, homens não têm permissão para entrar. Apenas mulheres - como mães, sogras, irmãs e cunhadas - podem acompanhar as gestantes durante o atendimento. Ainda assim, Rebeca ressalta que nenhuma mulher fica desamparada: mesmo aquelas que chegam sozinhas para o trabalho de parto recebem atenção e acolhimento.

"As outras acompanhantes auxiliavam fazendo uma massagem, segurando a mão, trazendo uma comida (...) Isso era muito bonito de se ver. Como elas conseguem ressignificar toda essa realidade que a gente vê que é triste, mas como elas se fortalecem em um apoio comunitário", enfatiza.