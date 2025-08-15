Sem Zelensky, Trump e Putin terão de seis a sete horas de negociações

O americano Donald Trump e o russo Vladimir Putin devem se reunir a partir das 11h (horário local) desta sexta-feira (15), na base militar americana Elmendorf-Richardson, em Anchorage, a maior cidade do Alasca, sem a presença de Volodymyr Zelensky. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que o encontro pode ter uma duração de pelo menos seis a sete horas.

Ao final da cúpula bilateral, Trump espera obter um acordo de cessar-fogo na Ucrânia. Uma proposta de Putin sobre o controle de armamentos poderá permitir a construção de um compromisso entre os dois dirigentes. A caminho do Alasca, Trump destacou o "respeito" mútuo existente entre ele e o presidente russo. "Ele é um homem inteligente. Está nisso há muito tempo, mas eu também. Somos presidentes. Nós nos damos bem", declarou o republicano a jornalistas a bordo do Air Force One.

"É hora de pôr fim à guerra, e a Rússia deve tomar as medidas necessárias. Contamos com os Estados Unidos", disse Zelensky em uma publicação na rede social X. Zelensky também anunciou nesta sexta-feira o envio de reforços para o leste da Ucrânia, onde as tropas russas avançaram rapidamente em direção à cidade de Dobropillia.