USP é destaque latino-americano em ranking global de universidades; EUA seguem imbatíveis, e França recua

Harvard mantém a liderança, seguida por duas outras universidades americanas: Stanford e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Atrás do pódio, encontramos quase o mesmo top 10 do ano passado, ou seja, Cambridge (4º), Berkeley (5º), Oxford (6º), Princeton (7º), Columbia (8º), Caltech (9º) e a Universidade de Chicago (10º).

Como no ano anterior, a França é o 7º país mais bem classificado no top 100, atrás de Alemanha, Suíça, Austrália, Reino Unido, China e Estados Unidos.

França tem 27 universidades no top 1000

As universidades francesas não têm do que se envergonhar, já que quatro delas figuram entre as 100 melhores do mundo. A Universidade Paris-Saclay caiu uma posição e está classificada em 13º lugar geral este ano, sendo a melhor instituição francesa no ranking.

A Sorbonne perdeu duas posições e figura em 43°, atrás da Universidade de Munique, na Alemanha. Já a Universidade Paris-Cité, que entrou pela primeira vez em 2023 no top 100, mantém o 60° lugar, que já havia alcançado no ano passado. No total, a França conta com 18 universidades entre as 500 primeiras colocadas e 27 no top 1000, duas a mais em relação a 2024.

USP lidera o ranking no Brasil e na América Latina

Este ano, entre as 18 instituições brasileiras listadas no ranking, a Universidade de São Paulo (USP) manteve a liderança e continua como a única representante nacional na faixa de posições que vai de 101 a 150, sendo a melhor universidade pública estadual do Brasil e da América Latina.