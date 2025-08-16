Após cúpula de Trump, europeus se mobilizam e querem encontro de Putin com Zelensky

A cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin gerou uma intensa troca de informações entre norte-americanos, europeus e ucranianos. Agora, o objetivo é promover um realinhamento estratégico para manter a pressão sobre a Rússia e viabilizar um encontro com Volodymyr Zelensky. O presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o chanceler alemão Friedrich Merz realizarão uma reunião no domingo (17) para preparar as próximas etapas das negociações de paz na Ucrânia.

A conversa acontece na véspera da viagem do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Washington.

"O presidente da República co-presidirá amanhã, às 15h (10h no horário de Brasília), com o primeiro-ministro Starmer e o chanceler Merz, uma reunião da Coalizão dos Voluntários por videoconferência, na sequência do encontro realizado ontem (sexta-feira) no Alasca e antes da viagem do presidente Zelensky a Washington, em 18 de agosto", declarou a presidência francesa.