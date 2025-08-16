Após dois dias de chuvas intensas, autoridades do Paquistão buscam corpos e sobreviventes

Equipes de resgate tentam, neste sábado (16), resgatar corpos soterrados no norte do Paquistão, onde fortes chuvas mataram 344 pessoas em apenas 48 horas. Nos últimos anos, o país vem enfrentando desastres climáticos, como inundações, transbordamentos de lagos glaciais e secas sem precedentes.

Nos últimos dois dias, a tempestade atingiu a província montanhosa de Khyber-Pakhtunkhwa, no norte do país, causando 307 mortes, segundo a Autoridade local de Gestão de Desastres. Muitas das vítimas foram arrastadas pelas enchentes, outras morreram no desabamento de casas, eletrocutadas ou atingidas por raios.

As chuvas devem se intensificar ainda mais nas próximas duas semanas. A Autoridade de Gestão de Desastres de Khyber-Pakhtunkhwa declarou que muitos distritos foram afetados e mais de dois mil integrantes de equipes de resgate foram mobilizados como reforço. Nesta província, na fronteira com o Afeganistão, atingida novamente por chuvas intensas neste sábado, os socorristas tentam encontrar sobreviventes ou resgatar corpos soterrados sob os escombros.