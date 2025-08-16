Defesa Civil anuncia mais 39 mortos após ataques israelenses contínuos em Gaza

Segundo Bassal, 39 palestinos, incluindo várias crianças, foram mortos por disparos e ataques das forças israelenses em toda a Faixa de Gaza. Desses, 21 morreram perto de dois centros de distribuição de ajuda humanitária no sul e norte do território, e outros seis, incluindo três crianças, foram mortos em ataques ao campo de refugiados de Bureij (centro) e à área de al-Mawassi (sul).

O Exército israelense contestou esses números, afirmando à AFP que "as instituições em Gaza são controladas e dirigidas pelo Hamas e, portanto, seguem a sua agenda".

Segundo o Exército, essas instituições "são conhecidas por registrar mortes sem relação com o conflito, como mortes naturais", e seus dados "estão cheios de incoerências e alegações falsas", sem distinguir entre "perdas civis e terroristas".

Bassal alertou para a "situação catastrófica" na Cidade de Gaza: "Os moradores não têm para onde fugir".

Ghassan Kashko, de 40 anos, vive com a família em uma escola transformada em abrigo. "Esquecemos o que é dormir. Os ataques aéreos e os disparos de tanques não param. Não temos mais comida nem água potável", relatou por telefone à AFP.

Em comunicado, o Hamas afirmou: "Há quase uma semana, o inimigo sionista conduz uma ofensiva contínua nos bairros leste e sul da Cidade de Gaza, especialmente em Zeitoun, onde aviões de guerra, artilharia e robôs explosivos realizam uma destruição sistemática da área".