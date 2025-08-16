Dinamarca busca apoio da UE para pressionar Israel, que amplia operações em Gaza

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, afirmou no sábado (16) que o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, representa um "problema em si" e afirmou que usaria o seu cargo na presidência rotativa da União Europeia (UE) para aumentar a pressão sobre Israel. Frederiksen mencionou a possibilidade de sanções semelhantes às impostas à Rússia pelo bloco, mas ainda sem apoio dos países-membros.

"Netanyahu é agora um problema por si só", disse ela em entrevista ao jornal dinamarquês Jyllands-Posten, avaliando que o governo israelense está "indo longe demais". "Somos um dos países que desejam aumentar a pressão sobre Israel, mas ainda não conseguimos o apoio dos demais membros da UE", afirmou.

Segundo Frederiksen, sua intenção é exercer "pressão política, sanções", seja contra os ministros ou até mesmo "contra Israel como um todo", mencionando sanções comerciais ou relacionadas à pesquisa científica.