Espanha enfrenta 3ª semana de alerta por onda de calor e segue combatendo incêndios florestais

"O governo continua trabalhando para combater o fogo com todos os meios à sua disposição", declarou na rede social X, enquanto a gestão dos incêndios alimenta cada vez mais o debate político.

Cerca de dez rodovias permanecem bloqueadas no país, assim como a linha ferroviária entre Madri e Galícia, em pleno feriado da Assunção, no último dia 15.

Os serviços de emergência na Galícia enviaram mensagens de alerta aos celulares, pedindo que a população de várias dezenas de localidades permanecesse em casa.

"Se você receber este alerta: mantenha a calma e leia atentamente o texto (...) Diante do avanço dos incêndios, evite deslocamentos desnecessários e fique em casa. Se estiver ao ar livre e não tiver onde se abrigar, afaste-se das áreas afetadas", informava a mensagem.

Cerca de 3.500 militares da UME (Unidade Militar de Emergência), acionada em casos de incêndios graves, estão distribuídos entre os locais mais críticos.

Castela e Leão, por meio de seu administrador regional Alfonso Fernández Mañueco, solicitou ao governo do socialista Pedro Sánchez "diante de uma situação excepcional causada pelas condições meteorológicas extremas e pela multiplicação dos incêndios (...) uma resposta excepcional: além das unidades regionais e da UME, precisamos de mais efetivos do Exército à disposição das regiões".