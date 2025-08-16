Greve de comissários paralisa principal companhia aérea do Canadá

Em resposta, a Air Canada declarou que está iniciando um lockout dos funcionários da Air Canada Rouge representados pelo SCFP. O lockout é uma suspensão temporária das atividades decidida pelo empregador em resposta a um conflito trabalhista. Segundo a empresa, a medida deve durar 72 horas, e 700 voos previstos para sábado foram suspensos.

A Air Canada, que atende diretamente 180 cidades ao redor do mundo, recomendou que os clientes afetados não se dirijam ao aeroporto, e afirmou que lamenta profundamente os impactos da greve sobre os passageiros.

A paralisação começou por volta da 1h da manhã (2h da manhã em Brasília) de sábado, após o fim do prazo de 72 horas do aviso prévio entregue pelo sindicato.

Antes mesmo do início oficial da greve, a companhia já havia começado a reduzir suas operações. Na noite de sexta-feira (15), foi anunciado o cancelamento de 623 voos, afetando mais de 100 mil passageiros nos últimos dias.

Reivindicações: salário e trabalho em solo

Além do aumento salarial, os comissários de bordo exigem remuneração pelas horas de trabalho em solo, incluindo o tempo de embarque, o que até agora não era pago.