Sem cessar-fogo para a Ucrânia, Putin sai da cúpula com Trump reabilitado no cenário internacional

Embora os dois líderes tenham afirmado, em uma breve coletiva de imprensa, que tiveram discussões produtivas e fizeram verdadeiros avanços - acompanhados de declarações encorajadoras e gestos amistosos - tudo permanece extremamente vago. Aliás, os jornalistas presentes não tiveram a oportunidade de fazer perguntas a Donald Trump e Vladimir Putin ao final do tão aguardado encontro em Anchorage, no Alasca.

Os objetivos de cada um foram alcançados?

Apesar da recepção marcada por demonstrações de poder militar ao presidente russo - com aviões de combate de última geração posicionados ao lado do tapete vermelho e sobrevoando no momento do reencontro na pista - Donald Trump não conseguiu o que desejava. O bilionário de 79 anos, que insiste em se apresentar como um potencial ganhador do Prêmio Nobel da Paz, queria garantir um cessar-fogo, o que não aconteceu.

O presidente americano também havia prometido sanções adicionais contra a Rússia em caso de fracasso, mas isso já não está mais em pauta. E quanto aos acordos econômicos entre as duas potências mundiais, também não houve nenhum progresso.

"Não vi nenhum sinal de que estamos nos aproximando do fim dessa guerra. É legítimo se perguntar se tudo isso valeu a pena", disse Charles Kupchan, pesquisador do Conselho de Relações Exteriores e professor de relações internacionais na Universidade de Georgetown à RFI.

E se o republicano gosta de se apresentar como um negociador excepcional, ele não obteve nenhuma concessão de seu homólogo russo. Apesar do tom bravateiro e das ameaças de "consequências muito graves" para a Rússia, feitas antes do reencontro no Alasca caso o Kremlin não encerrasse a guerra, Donald Trump saiu de mãos vazias. Ainda assim, o ocupante da Casa Branca garantiu que restam "muito poucos" pontos a resolver para encontrar uma saída para a guerra iniciada há mais de três anos com a invasão russa da Ucrânia. "Um deles é provavelmente o mais importante", acrescentou, sem especificar qual. A ausência de resultados evidencia os limites da diplomacia baseada na bajulação, destaca o Washington Post. E também revela os riscos de uma certa admiração do dirigente americano pelo presidente russo.