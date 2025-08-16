Trump envia quatro mil fuzileiros navais ao Caribe para combater cartéis de drogas

A medida era um desejo do presidente americano Donald Trump durante sua campanha eleitoral. Com o envio de quatro mil fuzileiros navais, ele pretende atacar os cartéis sul-americanos, vários dos quais já foram incluídos por Washington na lista de organizações terroristas. O anúncio foi divulgado em 15 de agosto de 2025 por diversos meios de comunicação americanos.

Loubna Anaki, correspondente da RFI em Nova York

Os Estados Unidos confirmaram o envio de mais de quatro mil fuzileiros navais para as águas internacionais do Caribe. A informação, revelada pela imprensa americana, baseia-se em fontes do Pentágono. Segundo a CNN, esses recursos militares têm como objetivo "enfrentar ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos provenientes de organizações narcoterroristas na região". Isso ocorre após uma solicitação de Donald Trump, que estaria considerando ataques contra locais de produção e meios de transporte dos cartéis.