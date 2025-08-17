Brasileiro ganha fama nas redes sociais ao alertar turistas contra batedores de carteira em Londres

Esses furtos, principalmente de carteiras e telefones, não são exclusivos da capital britânica. Mas os roubos de smartphones dispararam nos últimos meses e, segundo a polícia de Londres, um telefone é roubado a cada seis minutos na cidade.

Em um ano, a polícia contabilizou cerca de 32 mil furtos no bairro de Westminster, onde se encontram museus, o Big Ben e o Palácio de Buckingham.

Diante do problema, a cidade pintou uma linha roxa ao longo das calçadas de várias ruas movimentadas com o aviso: "Cuidado com o roubo de telefones!"

Adrenalina

Diego Galdino tornou-se vítima de seu próprio sucesso. "Minha vida mudou muito", disse à AFP, afirmando que agora é reconhecido nas ruas.

Com a experiência, o brasileiro, criado em uma família de policiais, percebeu que os batedores de carteira são muito organizados. Muitas vezes atuam em casal e se vestem como turistas para se misturar melhor à multidão, explica.