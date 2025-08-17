Manifestantes em Israel pedem libertação de reféns e fim da guerra em Gaza

Desde as primeiras horas da manhã deste domingo, dezenas de bloqueios de estradas foram registrados, enquanto marchas e manifestações de diversos tipos estão previstas ao longo do dia, após o Fórum das Famílias de Reféns convocar uma greve geral.

O principal ato está programado para o início da noite em Tel Aviv, onde uma enorme bandeira israelense, estampada com retratos de pessoas sequestradas, foi estendida na chamada "Praça dos Reféns". Diversas instituições anunciaram adesão ao movimento, incluindo grandes prefeituras como Tel Aviv e Haifa, além de universidades - justamente no momento em que o governo anunciou a intenção de tomar o controle da cidade de Gaza e campos de refugiados vizinhos.

Essa decisão provocou temor entre as famílias dos reféns, que receiam que a operação possa resultar na morte de seus entes queridos.

Sindicatos não aderem ao movimento

Entrevistada pela RFI, Dafna diz estar determinada a fazer sua voz ser ouvida. Ela já se mobiliza há dois anos pelo fim da guerra e pela libertação dos reféns, e não pretende desistir:

"É um dia sem trabalho para que o governo entenda que a população não aguenta mais o que está acontecendo com os reféns. Não devemos comprar, nem gastar dinheiro. Vamos realmente fazer um dia de greve geral. Precisamos tentar de tudo para que o governo mude de política, traga os reféns de volta e encerre a guerra", declarou a mulher.