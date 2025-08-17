Israel bombardeia central elétrica na capital do Iêmen controlada pelos houthis

O Exército israelense declarou ter "realizado um ataque a cerca de dois mil quilômetros de Israel, no coração do Iêmen, visando uma infraestrutura elétrica utilizada pelo regime terrorista houthi".

Esses ataques foram realizados "em resposta às repetidas ofensivas" dos houthis contra Israel, "incluindo o lançamento de mísseis terra-terra e drones", acrescentou o Exército, acusando os houthis de agirem "sob direção e financiamento do regime iraniano".

O Exército afirmou estar "determinado a eliminar qualquer ameaça contra Israel, onde quer que seja necessário".

Durante a tarde, sirenes de alerta foram acionadas em várias regiões de Israel após a detecção de um "projétil lançado a partir do Iêmen", segundo um comunicado militar. Esse "míssil foi interceptado", acrescentou o Exército.

"O preço que os houthis pagarão por cada tentativa de ataque contra Israel será alto", reagiu no X o ministro da Defesa israelense, Israel Katz.

"Estamos impondo um bloqueio aéreo e marítimo que os afeta gravemente, e nesta manhã atacamos alvos de infraestrutura e energia. Isso é apenas o começo. O que vem a seguir será poderoso e doloroso", garantiu Katz, sem fornecer mais detalhes.