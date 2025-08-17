Líderes europeus se juntam a Zelensky em encontro com Trump em Washington

Além disso, Ursula von der Leyen informou que Zelensky estará em Bruxelas na tarde de domingo (17) para participar de uma videoconferência com os aliados europeus. A reunião, marcada para as 15h de Paris (10h de Brasília), envolve os países da "coalizão dos voluntários", aliados de Kiev, com o objetivo de preparar os próximos passos das negociações de paz após o encontro entre Trump e Putin.

Durante essa reunião, os aliados da Ucrânia devem discutir as garantias de segurança que poderiam ser oferecidas a Kiev como parte de um eventual acordo de paz. Segundo diplomatas, também será debatido o possível formato desse acordo entre Ucrânia e Rússia.

Após seu encontro com Putin na sexta-feira, Trump declarou que seus esforços agora se concentram na elaboração de um acordo de paz que encerre a guerra, sem mencionar um cessar-fogo prévio.

O presidente americano apoia a proposta do Kremlin de reforçar sua presença no leste da Ucrânia. A mudança de posição de Trump, que, após sua cúpula no Alasca, não realizou anúncios concretos, nem impôs novas sanções à Rússia, é percebida em Paris como uma grande concessão a Moscou.

Leia tambémSem cessar-fogo para a Ucrânia, Putin sai da cúpula com Trump reabilitado no cenário internacional

Ataques com drones continuam entre Ucrânia e Rússia

Enquanto isso, os ataques com drones entre Ucrânia e Rússia continuam. Neste domingo (17), Kiev e Moscou se atacaram mutuamente. A Força Aérea da Ucrânia acusou a Rússia de lançar mais de 60 drones, incluindo drones iranianos Shahed, e um míssil Iskander, entre a noite de sábado e a manhã de domingo. Antes, na noite da reunião Trump-Putin, Kiev disse que seu território foi atacado por mais de 80 projéteis russos, a maioria interceptados pelas forças ucranianas.