Quando o legado de Pelé, o rei do futebol, se torna uma arma pela igualdade

Nascida em Santos, no estado de São Paulo, Kely teve uma infância tranquila, apesar da fama do pai, que fazia as defesas do mundo inteiro perderem a cabeça. "Nos anos 1970, a vida de uma celebridade não era como hoje!", ela ri. "Tínhamos uma vida muito normal, íamos à praia, vivíamos uma rotina bem básica. Eu sabia que meu pai era um ídolo, mas nunca ia ao estádio, e o contexto da ditadura também não permitia viver sob os holofotes", explica.

Seu pai estava se aproximando do fim da carreira e, em 1975, recebeu uma proposta do New York Cosmos, que estava recrutando grandes estrelas do futebol mundial. Toda a família viajou rumo aos Estados Unidos, destino: Nova York. "Minha mãe ficou super feliz, porque queria viver algo diferente, e nossa chegada ao país foi uma enorme revelação: uma cidade gigantesca, os prédios, a liberdade de expressão e uma abertura para o mundo que nunca tínhamos tido antes. Vir para cá foi um choque, no melhor sentido da palavra", ela relembra.

O desejo de se engajar, de agir pelos outros

Ela e os irmãos estudaram na escola das Nações Unidas, a maior escola internacional da cidade, e Kely se abriu para outras culturas e para a imensa criatividade que Nova York oferecia. Apaixonou-se pela arte ? de Warhol a Basquiat ? e as conversas em casa sobre questões sociais, como discriminação e a luta pelos direitos das mulheres, despertaram nela o desejo de se engajar, de agir pelos outros. "Naquela época, eu não pensava em futebol, era apaixonada por arte e, depois dos estudos, trabalhei para a cidade e diversas instituições promovendo arte em bairros populares. Eu já era ativista", explica.

Mas em 2012, seu cunhado lhe falou sobre uma jovem que vive no Brasil e que estava fazendo sucesso jogando em um time de futebol masculino, sonhando em mudar de vida através do esporte. E foi assim que a vida de Kely volta a girar em torno da bola. "Comecei a ajudá-la. Sem ela, talvez eu nunca tivesse voltado ao mundo do futebol. Foi um momento decisivo que me impulsionou a me envolver com esse esporte, sem imaginar que hoje eu seria uma das vozes influentes no futebol feminino e na luta contra as desigualdades de gênero no esporte", explica a brasileira.

Kely ainda não sabia que seu futuro estava definitivamente ligado ao futebol, mas decidiu se engajar de corpo e alma nessa missão. Sem rede de contatos, ela inicialmente escolheu não usar o status de "filha de Pelé" para avançar em suas causas. "Foi um pouco difícil, porque eu não gostava disso e não queria jogar essa carta 'Pelé'", relembra. "Mas depois de um tempo, percebi que isso poderia me ajudar, e que era necessário, ao mesmo tempo em que ajudava a preservar o legado do meu pai, tentar promover iniciativas construtivas usando seu nome, como a luta pela igualdade de gênero no futebol e no esporte em geral."