Zelensky admite possibilidade de negociar territórios com a Rússia para alcançar a paz

Durante um encontro com a líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, neste domingo (17), em Bruxelas, o presidente afirmou que vai fazer o necessário para obter garantias de paz para o território ucraniano.

Volodymyr Zelensky reforçou a importância do apoio dos Estados Unidos e da Europa, e disse que as conversas deste domingo tinham como objetivo alinhar as discussões com Donald Trump, previstas para esta segunda-feira (18), em Washington. O presidente ucraniano falou sobre a necessidade de um cessar-fogo e sobre a proposta dos EUA de oferecer garantias de segurança semelhantes ao artigo 5º da Otan, que estabelece o compromisso de defesa coletiva, mas sem a adesão formal à Aliança Atlântica.

Ursula von der Leyen declarou que fronteiras internacionais não podem ser alteradas pela força, e que decisões sobre o território ucraniano devem ser tomadas exclusivamente pela Ucrânia. Ela enfatizou que tais decisões não podem ocorrer sem a participação ativa do país nas negociações. A fala da presidente da Comissão Europeia foi uma resposta à declaração de Donald Trump, que sugeriu que a Ucrânia deveria fazer um acordo e ceder parte de seu território, e assim acabar com a guerra.