"A bola está no campo de Israel", diz mediador egípcio sobre plano de trégua em Gaza aceito pelo Hamas

"O Hamas apresentou sua resposta aos mediadores e confirmou que aceitou a nova proposta de cessar-fogo sem solicitar nenhuma alteração", garantiu um alto membro do movimento palestino. Esta nova iniciativa diplomática ocorre enquanto o exército de Israel se prepara para conquistar a Cidade de Gaza e os campos de refugiados vizinhos, anteriormente fora de seu controle, e agora sob um novo plano adotado com o objetivo declarado de eliminar o Hamas e libertar todos os reféns.

"A proposta aceita pelo Hamas se baseia no plano do enviado americano (Steve) Witkoff, que prevê uma trégua de 60 dias e a libertação de prisioneiros israelenses em duas etapas", confidenciou uma fonte palestina familiarizada com o assunto.

O diretor da inteligência egípcia, Diaa Rashwan, disse à mídia estatal Al-Qahera News: "Eles a enviaram para Israel e agora a bola está no campo deles", acrescentou.

Segundo uma fonte da Jihad Islâmica, aliada do Hamas, o plano prevê, em troca, a libertação de 10 reféns israelenses e da devolução de um determinado número de corpos. "Os prisioneiros restantes que ainda estão vivos seriam libertados em uma segunda fase, com negociações imediatas para um acordo mais amplo visando o fim da guerra, com garantias internacionais", declarou a fonte.

'Campanha deliberada de fome'

O ministro das Relações Exteriores egípcio, Badr Abdelatty, disse nesta segunda-feira, na fronteira entre Gaza e o Egito, que seu país estava pronto "para contribuir com qualquer força internacional que pudesse ser enviada a Gaza, desde que se baseasse em uma resolução do Conselho de Segurança, um mandato claro e fizesse parte de uma perspectiva política".