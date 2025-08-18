Candidato inesperado surpreende na Bolívia e corre com vantagem num inédito segundo turno

"Estamos diante de um novo cenário político na Bolívia. Não apenas acabou a hegemonia do MAS, mas também vemos que os elementos clássicos de uma polarização têm agora menor peso. Isso faz com que este segundo turno, inédito na história do país, seja também inédito por não haver um choque entre duas visões ideológicas antagônicas, como aconteceu ao longo dos últimos 20 anos. O que parece estar em jogo é o que trouxe Paz Pereira até aqui: o desejo de boa parte dos eleitores por uma renovação na política", aponta o analista político Gustavo Pedraza.

"A origem desse resultado surpreendente está na vontade do povo boliviano de uma renovação", sublinha.

O grande e inesperado protagonista da jornada foi Rodrigo Paz Pereira, um candidato do centro político que já militou na centro-esquerda da social-democracia. Aliás, o pai de Rodrigo, o ex-presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), fundou o Movimento de Esquerda Revolucionária (MIR), inscrito na Internacional Socialista, e organizou a resistência ao regime militar do ex-general Hugo Banzer (1971-1978).

Rodrigo Paz Pereira foi o mais votado, para surpresa geral da nação, inclusive dele próprio. As pesquisas indicavam menos de 10% das intenções de voto.

Os especialistas indicam que o crescimento de Rodrigo Paz Pereira aconteceu graças às dificuldades que as pesquisas têm para medir o voto rural e indígena, e também aos indecisos que deixaram para decidir na última semana e escolheram uma renovação.

"É uma grande surpresa. Por mais que se percebesse um crescimento da candidatura de Rodrigo Paz, ninguém podia imaginar esse nível em apenas dez dias. Há dois meses, ele tinha 4%. Na última medição, 8%. Até ele mesmo deve ter ficado surpreso", acredita o analista político Luis Fernando Castedo, ex-porta-voz do Tribunal Eleitoral.