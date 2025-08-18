Delegação do Hamas recebe nova proposta de cessar-fogo de mediadores em Gaza

A delegação do grupo palestino Hamas recebeu no Cairo uma nova proposta de cessar-fogo na Faixa de Gaza nesta segunda-feira (18), de acordo com um dirigente palestino próximo às negociações. O texto retoma os principais pontos de uma proposta anterior dos Estados Unidos, que prevê uma trégua de 60 dias e a libertação, em duas etapas, de reféns israelenses capturados em 7 de outubro de 2023, durante o ataque do Hamas a Israel, que desencadeou a guerra em Gaza.

A delegação do Hamas, liderada por Khalil al Hayya, recebeu a proposta dos mediadores egípcios e cataris. Ela foi apresentada como um acordo preliminar para iniciar negociações sobre um cessar-fogo permanente. O Hamas deve realizar consultas internas com seus líderes e com dirigentes de grupos aliados.

Na semana passada, o Hamas informou que uma delegação de alto nível estava no Cairo para discutir com autoridades egípcias a possibilidade de obter um cessar-fogo, após mais de 22 meses de conflito e uma grave crise humanitária no enclave.