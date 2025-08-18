'Esta guerra vai acabar': Donald Trump recebe Volodymyr Zelensky com tom conciliador

Em encontro nesta segunda-feira (18) com o presidente Volodymyr Zelensky, o líder norte-americano, Donald Trump, foi bastante cordial e demonstrou otimismo sobre a possibilidade de alcançar a paz na Ucrânia, afirmando que a guerra iria acabar.

Ficou claro desde o início que a reunião seria bem diferente daquela no final de fevereiro, quando o presidente americano humilhou publicamente o seu homólogo ucraniano.

Ao receber Volodymyr Zelensky por volta das 13h15 (hora local) na Casa Branca, Trump elogiou a jaqueta e a camisa do presidente ucraniano, que, desta vez, substituiu o habitual traje de inspiração militar por outro mais formal. Da última vez, ele havia sido criticado por apoiadores do bilionário republicano por sua roupa e por, segundo eles, não ter demonstrado gratidão suficiente.