Greta Thunberg e 200 ambientalistas bloqueiam principal refinaria da Noruega

Os ativistas anunciaram que pretendem continuar o movimento durante toda a semana na Noruega, por meio de uma série de manifestações.

"Estamos aqui porque está claro que não há futuro no petróleo. As energias fósseis levam à morte e à destruição", declarou Greta Thunberg em um comunicado, acrescentando que produtores de petróleo como a Noruega "têm sangue nas mãos". Ao emitir gases de efeito estufa, os combustíveis fósseis alimentam o aquecimento global.

Licenças de exploração

A refinaria de Mongstad pertence à gigante petrolífera Equinor, controlada pelo Estado norueguês.

Oslo argumenta que o setor é fonte de empregos e conhecimento técnico, além de destacar a importância de garantir um fornecimento estável de energia para a Europa. A Equinor anunciou que pretende manter, até 2035, uma produção estável de petróleo de 1,2 milhão de barris por dia e uma produção anual de gás de 40 bilhões de metros cúbicos.

Os ativistas exigem que os líderes noruegueses apresentem um "plano de saída do petróleo e do gás". A Noruega é criticada com frequência pelo seu setor petrolífero e de gás, e é considerado o maior produtor europeu dessas matérias-primas.