Livro lançado nos EUA trata da ajuda brasileira para derrubar Allende e estruturar Operação Condor

RFI ? O que a motivou a investigar o papel do Brasil no golpe de 1973 no Chile e, principalmente, a deslocar o foco tradicional dos EUA para uma perspectiva inter-regional?

Mila Burns ? Isso começou quando eu estava fazendo meu mestrado na Universidade de Columbia, em Nova York. Nesse mestrado, escrevi bastante sobre os exilados brasileiros durante o regime civil-militar de 1964 a 1985, que foram para os Estados Unidos. Fiquei muito curiosa: por que alguém que está fugindo do autoritarismo no Brasil buscaria abrigo nos Estados Unidos? Sabendo do apoio que os EUA deram ao golpe de 1964 no Brasil, isso não fazia muito sentido.

Aprofundando essa questão, comecei a pensar nas dinâmicas inter-regionais. Lembro que um dos meus professores, Pablo Piccato, mencionou um autor chamado Ariel Crenzel, que levantava a possibilidade de colaboração brasileira. Fernando Gabeira também falou sobre isso em seu livro, relatando experiências com soldados e espiões brasileiros durante o exílio no Chile. Juntando essas pistas, pensei: talvez haja uma interferência do Brasil que ainda não foi discutida.

James Green, então professor na Brown University e um dos meus mentores, disse: "Vai ver se isso existe mesmo. Vá até os arquivos." Ele não estava muito confiante, mas eu fui.

RFI ? Quais foram as fontes mais decisivas para comprovar a participação brasileira?

Mila Burns ? Foram muitas fontes e arquivos. Em Brasília, no Arquivo Nacional, o Paulo Ramalho me trazia documentos em caixas de papelão, ainda não organizados, e eu encontrava coisas impressionantes. Fui também ao Arquivo do Itamaraty, entrevistei exilados, visitei arquivos nos Estados Unidos, Paraguai e Chile, e utilizei bastante o acervo organizado por Aluísio Palmar no site Documentos Revelados.