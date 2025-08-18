Nos EUA, Zelensky e líderes europeus buscam garantias de segurança para bloco se guerra acabar

"Espero que nossa força conjunta com os Estados Unidos, com nossos amigos europeus, obrigue a Rússia a uma paz verdadeira", disse nas redes sociais. O presidente ucraniano também afirmou esperar que a Rússia "não seja recompensada pela invasão da Ucrânia" e declarou que os bombardeios russos no país "visam acabar com qualquer esforço diplomático".

Já Trump pediu à Ucrânia que abandonasse qualquer esperança de recuperar a Crimeia, anexada pela Rússia, ou de aderir à OTAN.

Zelensky viajou acompanhado do presidente francês, Emmanuel Macron; do chanceler alemão, Friedrich Merz; da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni; do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer; do presidente finlandês, Alexander Stubb; do chefe da OTAN, Mark Rutte; e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

Segundo Macron, os europeus vão questionar com Trump "até que ponto" ele se comprometerá com as garantias de segurança. O presidente americano não descarta a organização da cúpula com Putin e Zelensky, caso "tudo corra bem" durante sua reunião com o presidente ucraniano.

Em caso de fracasso nas negociações, o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, advertiu que Washington poderia impor "novas sanções" contra Moscou. Uma das preocupações dos europeus é garantir a segurança da Ucrânia após o fim da guerra. Garantias de segurança, que Washington e Moscou já teriam discutido no Alasca, poderiam se basear no artigo 5º da Carta da OTAN.

O artigo é um dos pilares fundamentais da organização e estabelece o princípio da defesa coletiva. Isso significa que um ataque contra um dos países membros é considerado um ataque contra todos. O dispositivo foi utilizado apenas uma vez na história, após os atentados de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos.