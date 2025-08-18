'Nos sentimos abandonados pelas autoridades', desabafa morador em meio aos incêndios em Portugal

"No início, não tivemos qualquer apoio. Depois, no momento mais crítico, os bombeiros chegaram com um número reduzido de funcionários e um ou dois caminhões. É bem verdade que eles nos ajudaram da melhor forma possível. Ajudaram-nos a apagar o fogo nas casas antes de conseguirmos ligar à rede de abastecimento de água da aldeia", contou Hugo.

Apesar de o incêndio em Trancoso ter sido controlado, muitos moradores denunciam a falta de uma estratégia sustentável.

Desde o final de julho, Portugal está alerta devido às fortes ondas de calor persistentes que se conjugam ao tempo seco e a ventos.

Diante das críticas, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, informou que 15.000 agentes foram mobilizados nas operações e que todos os recursos disponíveis estavam sendo utilizados. O governo também apelou ao "Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia". O país ainda recebeu assistência do Marrocos, que enviou dois bombardeiros de água.

Embora os especialistas considerem o aumento das ondas de calor que alimentam incêndios uma consequência a longo prazo das alterações climáticas, o governo português comprometeu-se a aprovar um plano de gestão florestal que visa reforçar a prevenção de incêndios e promover a economia provenente da exploração sustentável de florestas. Enquanto as altas temperaturas continuam, as autoridades permanecem mobilizadas.

Espanha aguarda queda de temperatura

A ministra da Defesa da Espanha, Margarita Robles, salientou a escalada dos incêndios no país. "É uma situação muito difícil, muito complicada", disse a ministra.