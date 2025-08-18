Saiba quem é o filho da princesa da Noruega acusado de crimes sexuais

Marius Borg Høiby, filho mais velho da princesa Mette-Marit, foi acusado de 32 crimes, incluindo quatro estupros, e pode ser condenado a até dez anos de prisão. O caso foi revelado nesta segunda-feira (18) pelo procurador-geral da Noruega.

Além dos estupros, Høiby responde por maus-tratos em relações íntimas, atos de violência, violações da liberdade individual e gravação de vídeos sem consentimento, conforme explicou o procurador-geral Sturla Henriksbø durante uma coletiva de imprensa.

"A pena máxima para os crimes mencionados na acusação é de até dez anos de prisão", declarou Henriksbø. "São atos extremamente graves, capazes de deixar marcas duradouras e destruir vidas", enfatizou.