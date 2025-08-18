USP é destaque latino-americano em ranking global de universidades

Como ocorreu no ano passado, as universidades anglo-saxônicas dominam o tradicional ranking, destaca o jornal francês Le Figaro, ao lamentar a perda de posições da França na lista. "Não é mais uma surpresa, Harvard sempre acaba vencendo. Mais uma vez este ano, o poder das universidades americanas permanece incontestável. Elas mantêm suas posições no topo do ranking", avalia o diário.

Harvard mantém a liderança, seguida por duas outras universidades americanas: Stanford e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Atrás do pódio, encontramos quase o mesmo top 10 do ano passado, ou seja, Cambridge (4º), Berkeley (5º), Oxford (6º), Princeton (7º), Columbia (8º), Caltech (9º) e a Universidade de Chicago (10º).

USP lidera o ranking no Brasil e na América Latina

Este ano, entre as 18 instituições brasileiras listadas no ranking, a Universidade de São Paulo (USP) manteve a liderança e continua como a única representante nacional na faixa de posições que vai de 101 a 150, sendo a melhor universidade pública estadual do Brasil e da América Latina.

As universidades estaduais de São Paulo e de Campinas (Unicamp) aparecem logo depois, posicionadas entre as colocações 401-500. Já as federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e de Minas Gerais (UFMG) estão empatadas na faixa 501-600.

O México figura duas vezes entre as mil melhores do mundo, com a Universidade Nacional Autônoma do México na faixa de 201 a 300, assim como a Universidade de Buenos Aires, única representante da Argentina na lista. O Chile aparece com duas instituições entre as posições 501-600. A Colômbia também conta com duas universidades citadas, porém nas colocações que vão de 801 a 900.