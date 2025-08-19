EUA e líderes europeus seguem sem consenso sobre garantias à Ucrânia e concessões à Rússia

No campo diplomático, Trump disse ter conversado por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, buscando viabilizar uma reunião conjunta com Volodymyr Zelensky. A proposta de um encontro trilateral foi apresentada como uma tentativa de mediação direta, embora o próprio Trump tenha reconhecido que o sucesso da iniciativa dependerá da disposição de Putin em negociar. Paralelamente, o líder russo sugeriu sediar uma reunião bilateral com Zelensky em Moscou, proposta prontamente recusada pelo presidente ucraniano, que ainda se encontrava em Washington no momento.

Entre os líderes europeus, o presidente francês, Emmanuel Macron, adotou uma postura crítica e incisiva. Em declarações à imprensa, Macron descreveu Putin como uma ameaça direta à estabilidade do continente, acusando-o de agir como um "predador" que não busca a paz, mas sim a expansão territorial e o enfraquecimento da Ucrânia. Para Macron, enquanto o Kremlin acreditar que pode vencer pela força, não haverá espaço para uma solução negociada.

Do lado russo, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, reiterou que qualquer acordo futuro deverá contemplar as exigências de segurança de Moscou, bem como os direitos da população russófona na Ucrânia, argumentos já utilizados para justificar a invasão do país, em fevereiro de 2022. Lavrov classificou esses pontos como essenciais e inegociáveis.

Trump, por sua vez, sugeriu que a Ucrânia deveria considerar abrir mão de regiões como o Donbass para alcançar a paz, reconhecendo o domínio russo sobre grande parte das regiões de Lugansk e Donetsk. Segundo ele, enfrentar uma potência militar significativamente maior seria imprudente.

Diante desse cenário, a possibilidade de uma nova rodada de negociações envolvendo os três líderes permanece em aberto, mas cercada de incertezas. As divergências entre as partes continuam profundas, e o equilíbrio entre pressões militares, interesses estratégicos e exigências políticas torna qualquer avanço diplomático um desafio considerável.