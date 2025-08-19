Israel alerta França para reavaliar reconhecimento do Estado da Palestina

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou nesta terça-feira (19) o presidente francês, Emmanuel Macron, de "alimentar o fogo antissemita" na França. As palavras do líder de Israel chegaram ao chefe do Estado francês por uma carta. Recentemente, Macron fez um pronunciamento em que afirmou que o país reconhecerá oficialmente a Palestina em setembro deste ano, durante a 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Na carta, Netanyahu pede que "substituam a fraqueza pela ação, o apaziguamento pela vontade, e que o façam antes de uma data clara: o Ano Novo Judaico, em 23 de setembro de 2025". Essa data coincidirá com o último dia da Assembleia Geral das Nações Unidas.

O líder israelense escreveu que está "preocupado com o aumento alarmante do antissemitismo na França e com a falta de ação decisiva do seu governo para combatê-lo. Nos últimos anos, o antissemitismo tem devastado cidades francesas".