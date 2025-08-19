Jornal francês aponta Pix como inspiração para Europa e desafio para Washington

O sistema de pagamentos instantâneos Pix foi tema de destaque na capa do jornal econômico francês Les Echos nesta terça-feira (19). Em uma ampla reportagem, o diário afirma que o sucesso da ferramenta criada pelo Banco Central do Brasil "irrita Donald Trump e faz a Europa sonhar".

Lançado em 2020, o Pix revolucionou a forma como os brasileiros realizam transações financeiras no cotidiano, sendo utilizado para compras em lojas físicas e online, transferências entre pessoas e até "divisão de contas para reembolsar os amigos". O jornal francês descreve o serviço como um "sucesso fulgurante", destacando sua simplicidade, gratuidade para pessoas físicas e ampla adesão popular.

Em apenas cinco anos, o sistema alcançou 160 milhões de usuários - o equivalente a 75% da população brasileira. Além disso, permitiu que cerca de 50 milhões de pessoas que nunca haviam utilizado serviços bancários realizassem sua primeira transferência digital.