Macron chama Putin de 'predador, 'ogro' e de força 'desestabilizadora' na Europa

O chefe de Estado francês considera que a Rússia "não voltará à paz e a um sistema democrático aberto da noite para o dia".

"Inclusive para sua própria sobrevivência, ele (Putin) precisa seguir se alimentando (dessa situação). É assim. E por isso ele é um predador, um ogro às nossas portas", declarou o presidente francês.

"Não estou dizendo que a França será atacada amanhã, mas é uma ameaça para os europeus (...). Não devemos ser ingênuos", acrescentou Macron.

Em outra entrevista, concedida ao canal americano NBC News, Macron não escondeu que não compartilha o otimismo de Trump sobre a possibilidade de alcançar um acordo de paz.

"Quando olho para a situação e os fatos, não vejo que o presidente Putin queira a paz agora, mas talvez eu seja muito pessimista", disse.

A União Europeia convocou uma reunião virtual de emergência com líderes do bloco nesta terça-feira (19), para discutir os resultados das negociações em Washington sobre a Ucrânia.