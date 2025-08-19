Morte de influenciador é transmitida em tempo real e coloca governo da França em alerta sobre redes

O Ministério Público de Nice, no sul da França, anunciou na terça-feira (19) a abertura de um inquérito para investigar a causa da morte de Raphaël Graven, de 46 anos. Conhecido como "Jean Pormanove" e "JP", o streamer morreu durante uma transmissão online na madrugada de segunda-feira (18) em Contes, localidade ao norte de Nice.

Graven era conhecido por participar de vídeos em que ele aparecia sendo submetido à violência e outras humilhações, principalmente por duas parceiras de conteúdo, conhecidas pelos pseudônimos "Naruto" e "Safine".

O MP de Nice abriu um inquérito para apurar a causa da morte de Graven. As investigações começaram a ser feitas por autoridades policiais, que também apuram detalhes do caso de "violência coletiva intencional contra pessoas vulneráveis (...) e pela divulgação de imagens gravadas relacionadas com a prática de crimes de ofensa intencional à integridade pessoal". O Ministério Público declarou que "a morte de um homem foi confirmada em um espaço alugado para sessões ao vivo de videogame".