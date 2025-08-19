Pesquisas brasileiras usam inovações tecnológicas para revolucionar o tratamento de doenças

"Hoje se faz a cirurgia laparoscópica, mas o médico precisa ser um bom cirurgião para, caso algo dê errado, ele consiga abrir o paciente para corrigir eventuais problemas. Para isso ele precisa ter duas formações: uma como cirurgião e outra em cirurgia robótica, que é extremamente caro e inacessível. Uma solução seria o uso de membros superiores robóticos, que replicam os movimentos das mãos. Assim, esse braço robótico pode replicar os movimentos do cirurgião à distância", afirmou, lembrando que um dos grandes problemas da medicina atual no mundo é a distribuição geográfica dos médicos, que acabam ficando mais concentrados nos grandes centros.

"Essa solução pode resolver parcialmente a falta de médicos", destacou.

Mercado de tecnologia

O professor Chi Nan Pai concorda que atualmente a tecnologia tem sido uma grande aliada da saúde, tanto nos serviços médicos quanto no acompanhamento dos próprios pacientes. Isso vale para os smartphones, relógios conectados e outros aparelhos que têm sido grandes auxiliares na prevenção e no controle de doenças, como a diabetes e a hipertensão.

Assim, o mercado das inovações tecnológicas, sendo na saúde ou não, é hoje uma realidade que atrai investimentos e profissionais interessados no mundo inteiro, o que se traduz em inúmeros eventos que vêm acontecendo com grande frequência. A China, por exemplo, realizou, no início deste mês de agosto, uma conferência de robótica com a presença de mais de dois mil grandes especialistas e empresários de 27 países.

"Essa área de biomédica, há alguns anos, se você for procurar nas redes de contratação de profissionais, é uma das áreas que mais atrai gente pelo fato de se ter uma satisfação pessoal, não apenas profissional, de você poder ajudar outras pessoas com o resultado do seu trabalho. Então, qualquer engenharia aplicada à saúde e ao bem-estar das pessoas, é uma área que cresce muito não só no Brasil, mas no mundo inteiro", finalizou.